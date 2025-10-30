元テレビ朝日社員の玉川徹氏が３０日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」に出演し、ＡＩを使った高市早苗首相を悪用したニセ動画広告がネット上に出回っていることについて私見を述べた。玉川氏は「こういうものがどんどん広がっていくと、ネットだけで情報を得ている人は大きなリスクを抱えているということになると思うんです」と指摘。「われわれはテレビにいて、新聞とかはオールドメディアと言われていて『信頼で