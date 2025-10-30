9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が31日放送開始のコナミデジタルエンタテインメント『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜』（以下、『桃鉄2』／11月13日発売）の新テレビCM「東日本からいきます？篇」「西いっていいすか？篇」など計7作に出演する。公式サイトでは30日より公開する。【動画】楽しそう！仲良くゲームする佐久間大介＆せいや＆石井杏奈『桃鉄2』は、シリーズで初めて「東日本編」「西日本編」という2