学校法人ヒラタ学園（堺市）のヘリコプターが昨年8月、管制官の指示に反して神戸空港の滑走路に着陸した重大インシデントで、運輸安全委員会は30日、調査報告書を公表した。機長は滑走路脇の離着陸帯（ヘリパッド）に降りるとの指示を復唱しながら着陸場所を誤っており、管制官は正しい復唱をした航空機に対しても視認を続けることが重要だと指摘した。報告書によると、ヘリは昨年8月8日午後、試験飛行から戻る際にヘリパッド