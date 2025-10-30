美容ブランド『ReFa（リファ）』から、香りと美肌ケアを同時に叶える新作「ReFa HEART FRAGRANCE SOAP（リファハートフレグランス ソープ）」が登場します。ハート型のフォルムが可愛らしく、置くだけで空間を華やかに演出♡ コラーゲンやヒアルロン酸などの美容成分※を配合し、洗うたびに肌がしっとりうるおう極上の洗い心地を実現。贅沢な香りと泡に包まれる、幸せなバスタイムを届けてくれます。