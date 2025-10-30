五泉市の小学校の敷地内でクマが目撃されました。ケガ人などの被害は出ていませんが、小学校は休校になっています。熊が目撃されたのは五泉東小学校です。学校関係者によりますと、30日午前7時前、近くに住む人が散歩をしていたところ、学校の前庭にクマがいるのを発見しました。クマは目撃者に向かって突進してきたということですが、フェンスにぶつかって引き返すように立ち去ったということです。通報を受けた小学校では、児童