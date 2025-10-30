三重県津市の百貨店で、お正月の食卓を彩るおせち料理の予約販売が始まりました。津市にある百貨店・松菱では、29日から1階の食品売り場の一角に、おせち料理の予約コーナーが設けられ、さっそく、おせち料理を求める人でにぎわいを見せていました。近年、年始に食べるおせち料理だけでなく、年越しの食卓を彩るオードブルの売れ行きも好調だということで、今年は約100種類のおせち料理が用意されました。中でも、今年の年末年始は