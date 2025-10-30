私は50代のアスカ。息子のタイチは大学1年生で、学内のテニスサークルに入っています。伝統あるサークルで実力者も多く、大会に出るなど熱心に活動しているようです。そんなある日、息子がサークル仲間のユウジくんについて相談してきました。ユウジくんは一人暮らしでバイト代で生活していて、今度の大会遠征費の5万円が出せないのだとか。しかし参加を諦めきれないユウジくんは同級生に「カンパしてほしい」と言い出したらしく…