マレーシアを拠点に警察官をかたる電話をかけ、現金５００万円をだまし取ったとして男４人が再逮捕されました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは無職の葛籠匡矢容疑者（２５）ら男４人です。警察によりますと、葛籠容疑者らは今年７月から８月にかけて、東京都の７０代の男性に大阪府警捜査二課の「ヨシダ」を名乗って電話し、偽の逮捕状の画像を送るなどして現金５００万円をだまし取った疑いがもたれています。葛籠容疑者ら