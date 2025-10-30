日本維新の会は、林佑美衆議院議員が所属する和歌山県総支部の組織運営に問題があるとして提出した離党届を受理したと発表しました。日本維新の会所属で比例近畿ブロック選出の林佑美衆議院議員（４４）は９月下旬、「所属する和歌山県総支部の意思決定の場に呼ばれず、改善を求めてきたが受け入れられなかった」などとして離党届を提出。維新の会は説得を続けてきましたが、１０月２８日付けでこれを受理したということです