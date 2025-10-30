◇ワールドシリーズ第5戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席は空振り三振に倒れた。E・ヘルナンデスの左越えソロで1―2に迫った3回2死の第2打席、2ボール2ストライクからの5球目、相手先発の新人右腕・イエサベージの宝刀スプリットにバット