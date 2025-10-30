プロ野球・広島は30日、塹江敦哉投手が結婚したことを発表しました。塹江投手は球団を通してコメントを発表。「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これからより一層責任感を持ち、精進してまいります。二人で力を合わせて、楽しい家庭を築いていきたいと思いますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と思いを明かしています。お相手は広島県出身の一般女性。塹江投手は2014年ドラフト3位で高松北