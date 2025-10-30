鹿児島市の国道3号で、きょう29日夕方、トラックが歩行者の女性をはねる事故があり、女性は搬送先の病院で死亡しました。 鹿児島西警察署などによりますと、きょう29日午後5時すぎ、鹿児島市伊敷8丁目の国道3号、肥田橋近くの交差点で、「歩行者をトラックがはねた」と通行人から110番通報がありました。 はねられたのは高齢女性で、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡しました。 警察は、トラックを運転し