Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Î¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö ①¿Íµ¤¤Ï¡Î£·¡¦£±¡¦£°¡¦£²¡Ï¡£ Ï¢ÂÐ¤ò³°¤·¤¿¤Î¤Ï18Ç¯10Ãå¥¹¥ïー¥ô¥ê¥Á¥ãー¥É¡¢24 Ç¯13Ãå¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î£²Æ¬¤À¤±¡£ ÅöÆüÃ±¾¡¥ª¥Ã¥º£±ÇÜÂæ¤Ê¤é¡Î£³¡¦£°¡¦£°¡¦£°¡Ï¤È³Î¾¡¥ì¥Ù¥ë¡£ ²Ã¤¨¤Æ②¿Íµ¤¤â¡Î£²¡¦£±¡¦£²¡¦£µ¡Ï¤ÇÊ£¾¡Î¨50¡ó¡£ ①②¿Íµ¤¤Î¥ï¥ó¥Äー¤Ï£±ÅÙ¤À¤±¤À¤¬¡¢①¿Íµ¤¤¬Èô¤ó¤ÀºÝ¤Î¥¢¥¿¥Þ¤Ï②¿Íµ¤¤¬ºÇÍ­ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¤è¤¯