【新華社北京10月30日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は30日午前、特別機で北京を出発した。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の招きに応じ、慶州で開かれる第32回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議に出席し、同国を国賓として訪問する。