半導体大手・エヌビディアの時価総額が、世界で初めてとなる5兆ドルを突破しました。29日のニューヨーク株式市場でエヌビディアの株価は、一時、前の日の終値から5%近く上昇し、時価総額が5兆ドル＝日本円でおよそ760兆円を超えました。アメリカメディアによりますと、5兆ドルを突破した上場企業は世界初です。エヌビディアの時価総額は今年7月に世界で初めて4兆ドルを突破したばかりでした。