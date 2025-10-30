■MLBワールドシリーズ第5戦ドジャース−ブルージェイズ（日本時間30日、ドジャー・スタジアム）勝った方が世界一に王手、ドジャー・スタジアムでは今季最後の試合となったWS第5戦。ドジャース先発のB.スネル（32）がいきなり2者連続本塁打を浴びる波乱の幕開けに。試合開始直後に連続ホームランが飛び出したのは、ワールドシリーズ史上初。1回、1番・D.シュナイダー（26）に初球先頭打者ホームランを被弾し、先制を許すと、2