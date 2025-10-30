日経平均株価が史上最高値を更新しました。専門家は高市首相への期待感が上昇の要因の１つにあるとみています。この勢いはどこまで続くのでしょうか。「6万円まで」と言う専門家がいる一方で、「いつ崩れるか分からない」と気をもむ市場関係者もいます。■「対米投資に関心」企業の株価が上昇藤井貴彦キャスター「トランプ大統領の影響は、こんなところにも出ているのでしょうか」「アメリカへの投資に関心を示す日本企業として日