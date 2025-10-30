山崎製パンは大幅続落している。２９日の取引終了後に、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１兆２９３０億円から１兆３０３０億円（前期比４．７％増）へ、営業利益を５７５億円から５９０億円（同１３．７％増）へ、純利益を３８０億円から３９０億円（同８．３％増）へ上方修正したものの、材料出尽くしとみた売りに押されている。 品質向上を図る新規技術効果などにより、第３四半期までの業績がパン類を中