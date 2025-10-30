ＡＲＥホールディングスは続騰し上場来高値を更新している。２９日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高を従来予想の４４８１億９９００万円から５１７０億円（前期比２．１％増）、営業利益を２２０億円から３００億円（同５０．１％増）、最終利益を１６１億７９００万円から２１６億円（同５０．８％増）に引き上げた。同時に年