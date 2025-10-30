大和自動車交通はストップ高カイ気配。２９日取引終了後、同業の国際自動車（東京都港区）、配車アプリを手掛けるＳ．ＲＩＤＥ（同）の２社とそれぞれ業務提携すると発表した。タクシー・ハイヤー事業におけるＤＸ化の推進や、顧客サービスと安全運行の追求に向けて取り組みを進める狙いがある。これに伴い、国際自動車は大和自株の８％超を取得している。これを材料視した買いが膨らんでいる。 あわせて