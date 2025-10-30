ＥＴＳグループは急騰、一時１７％近い上昇で１２８８円まで上値を伸ばす場面があった。元来急騰習性を持つ銘柄だが、８月８日に１３９７円の年初来高値をつけてからは調整局面に移行し、８月下旬以降は１１００円近辺をボックス上限とするもみ合いを長く続けていた。ここデータセンター関連株の人気が再燃し電力設備増強の必要性などに改めてスポットが当たったことから、同社株にも満を持して投資マネӦ