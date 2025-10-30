グッドコムアセットなど１０月期決算銘柄に安いものが目立つ。きょう３０日は１０月期末の配当と株主優待の権利落ち日にあたることから、処分売りの動きが優勢となっているようだ。 美容室運営のＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、「蔦屋書店」を展開するトップカルチャー、住宅メーカーの土屋ホールディングスのほか、猟銃製造のミロクなども下落している。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘