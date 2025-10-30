午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１２１、値下がり銘柄数は４２９、変わらずは６０銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉱業、銀行、電気機器など。値下がりで目立つのは情報・通信、陸運、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS