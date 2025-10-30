米航空宇宙局（NASA）は10月28日、ロッキード・マーチン社と共同開発した実験用の静音超音速機「X-59」が同日に初飛行を実施したと発表しました。 X-59は実験用のジェット機で、全長は約30メートルで翼幅は約9メートル、設計巡航速度はマッハ1．4（時速約1700キロ）です。航空機が音速を超えて飛行すると、ソニックブームという爆発音のような巨大な音が発生して、地上でも衝撃で窓ガラスが割れるなどの影響が出ることもあります。