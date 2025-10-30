Image: MEI GLOBAL TRADE こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。キーボードと手首の関係を、見直すときが来たのかもしれません。次世代リストレスト「Hover」は、磁気浮上テクノロジーによって、手首のあらゆる動きに滑らかに追従します。これまでのリストレストが「支える」ことに注力していたのに対し、「Hover」は「動きと共にある」という新し