元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依（37）が30日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「時任さんの鰻重と」と書き出した加護。豪華なうな重とワインをたしなむ様子を掲載した。ファンからは「安定の可愛さですね」「今日も可愛すぎる」「色っぽい」「夜のあいぼん」「マダム感プンプン」「加護ちゃんマジでかわい過ぎ」「ワイン似合ってて可愛い」などのコメントが寄せられた。