Image: 1X 夜食のカップラーメンとか作ってほしい。私たちが普段から口にしている「ロボット」という言葉。その語源は1920年にチェコスロバキアの小説家カレル・チャペックが発表した戯曲『R.U.R.』に登場したものでした。意味は人の代わりに作業を行う自律行動型人造人間。以来その実現を夢見て、いろんな作品にロボットが登場しました。家事てつロボがついに発売今年2月、ノルウェーの1X社