去年10月、東京・伊豆大島で、当時37歳だった元交際相手の高瀬静香さんの遺体を損壊し、海岸に遺棄した罪に問われた柳瀬宗達被告（46）に対し、東京地裁は懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。これまでの裁判で、柳瀬被告は起訴内容を認めたうえで、犯行の動機について「口論の翌日の朝、高瀬さんが自宅の2階で亡くなっていた」「『大好きな大島の海に私の骨をまけ』などと書かれたメモがあり、彼女の最後の望みをやってあげ