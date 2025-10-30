愛媛県今治市沖で２０２１年に外国籍タンカーと衝突した貨物船「白虎」が沈没して乗組員３人が死亡した事故で、運輸安全委員会は３０日午前、白虎側が必要な無線連絡をせずに針路変更したことなどが事故原因とみられるとする調査報告書を公表した。報告書によると、２１年５月、同市沖の来島（くるしま）海峡付近で白虎（１万１４５４トン）とマーシャル諸島船籍のタンカー「ＵＬＳＡＮ（ウルサン）ＰＩＯＮＥＥＲ（パイオニ