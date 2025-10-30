クイーンズランド州北部沖に位置するリザード島。美しい景色にサンゴ礁、豪華な宿泊施設を備えている/David Gray/AFP/Getty Imagesブリスベン（ＣＮＮ）オーストラリア北東部クイーンズランド州で、クルーズ船に乗船していた８０代の女性が島に取り残されて死亡しているのが見つかった。女性は６０日間かけてオーストラリア大陸周辺を一周する豪華客船「コーラル・アドベンチャラー」に乗船。２５日夜、この女性がいないことに気付