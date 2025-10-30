衝突のイメージ愛媛県沖で2021年、外国船籍のケミカル船と衝突した日本の貨物船が沈没、船長ら3人が死亡した事故で、運輸安全委員会は30日、調査報告書を公表した。双方の針路が交差するように航行中、貨物船側が意図を伝えずに針路変更し、急接近する事態になったと指摘。ケミカル船側も適切な回避ができなかったと分析した。事故は21年5月27日深夜に発生。報告書によると、西進して来島海峡を抜けた貨物船「白虎」（1万1454