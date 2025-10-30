食料を求めて並ぶ連邦政府職員＝28日、米メリーランド州（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米議会予算局（CBO）は29日、予算切れに伴う政府機関の一部閉鎖が4週間続くと10〜12月期の実質国内総生産（GDP）が180億ドル（約2兆7千億円）減るとの試算を公表した。6週間だと280億ドル、8週間では390億ドル減るとしている。政府閉鎖は今月1日に始まり、既に4週間経過している。試算によると、4週間の閉鎖によりGDP成長率は年率換