11月、東京デフリンピックに出場する冨永幸佑（とみなが・こうすけ）選手の壮行会が開かれました。 【写真を見る】「メダルは金！」陸上・冨永幸佑選手“熊本からデフリンピックへ” 男子100ｍ予選は11月17日 デフリンピックとは耳が聞こえない、聞こえにくいアスリートのための国際大会で、熊本市在住の冨永選手は、11月、東京で開かれるデフリンピックの陸上男子100ｍと4×100ｍリレーに出場します。 29日に熊