伊藤園から国産抹茶を100%使用した「お〜いお茶 抹茶」が発売されます。近年、抹茶は日本の伝統的な素材として注目され、抹茶ラテや菓子類の原料、加工食品のフレーバーなど、楽しみ方が多様化していますが、そんな抹茶をより手軽に楽しめるようにと発売されたのが、この「お〜いお茶 抹茶」です。緑鮮やかで口当たりのよさが特長の抹茶製品で、国産抹茶100%使用。そのまま抹茶としていただくのはもちろん、抹茶ラテや抹茶スイーツ