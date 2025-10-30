筆者の話です。母の好物はお寿司。回転寿司ではタッチパネルやスマホでの注文が主流です。機械が苦手な母と行くと注文係はすべて私。慌ただしさを感じながらも、母の笑顔に「また連れていこう」と思い直します。 母と出かける楽しみ 母はひとりでの生活が難しくなったため、施設に入所しています。感染症などが落ち着いていると外出許可が出るので、買い物や食事に連れ出すことがありました。 母は昔からお寿司が大好きで、外