【増田俊也 口述クロニクル】#54【前回を読む】「時代に挑んだ男」加納典明（53）クリエーターは見る人、読む人に「精神的刀傷」を負わせるべきだよね作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「それこそ、ショーン・ペンも何かで叩かれてましたね。娘に説教されたと報道されてましたよ『父さんは古い』っ