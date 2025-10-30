プロゴルファーでタレントの東尾理子が、義理の娘でモデル、女優のすみれのライブを鑑賞したことを伝えた。３０日までにインスタグラムを更新し、「すみれ＠ｓｕｍｉｒｅ８０８ちゃんの歌を聴きに♪子どもたちも、お姉ちゃんのステージ姿に大喜び」と長男・理汰郎くんらを連れて会場に足を運んだことを報告。「私的には、すみれちゃんのディズニーシリーズが好きなんだけど、今回はまた違った一面が観（み）れた素敵