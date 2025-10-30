会長を務めていた徳島県高校ＰＴＡ連合会などの口座から約８１０万円を横領したとして、県警は２９日、会社員の男（５０）（兵庫県洲本市）を業務上横領の疑いで逮捕した。男は容疑を認め、「私的な支出に使い果たした。総額は５０００万円以上になる」と供述しているという。発表では、男は２０２２年１１月末頃、運営費などを管理する同連合会名義の４口座にあった計４６９万円を自分名義の口座に入金したほか、２３年７月初