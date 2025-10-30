29日初めて5万1000円台で終えた日経平均株価は、30日は値下がりして取引が始まりました。【映像】FRB議長発言後の日本株価市場日本時間の30日未明、アメリカのFRB（＝連邦準備制度理事会）のパウエル議長が会見で、「12月の利下げは決して確実ではない」と述べ、今後の追加利下げに慎重な姿勢を見せました。市場関係者は、その発言を受けてアメリカ市場の株価を支える効果が薄まり、日本の株式市場もその影響で若干の調整に