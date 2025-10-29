とちぎテレビ ＪＡ全農とちぎは２９日、今年とれたばかりの栃木県内産の新米を栃木県幼稚園連合会に贈りました。贈呈式には、ＪＡ全農とちぎの中村昌文本部長と県幼稚園連合会の船田弘和理事長が出席しました。 贈呈は６回目で、今年は収穫されたばかりの栃木県産コシヒカリの「とちほのか」、それに「なすひかり」と「とちぎの星」の合わせて３トンがそれぞれ５キロパックにして県内１９７の幼稚園、こども園に贈られまし