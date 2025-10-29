とちぎテレビ 宇都宮市は２９日、市内での就職を考えている学生らを対象にＬＲＴに乗って沿線にある工場を巡る見学会を開きました。 この見学会は宇都宮市とＬＲＴの運営会社、それに工業団地の管理協会が、ものづくりや整備などに関心がある若者を対象に初めて開いたものです。 高校生や専門学生などおよそ３０人が参加し、一行はＬＲＴに乗ってまずは、運営会社の車両基地を訪れました。開業から２年が経ったＬＲＴは、