東方神起ユンホが、1stアルバム「I−KNOW」で、ボーイズグループEXOのKAI（カイ）、ガールズグループi−dleのMINNIE（ミンニ）とコラボした。韓国メディアが報じた。今回のアルバムに収録された「Waterfalls（Feat．カイKAI）」は、別れと懐かしさの感情を叙情的に解きほぐした2000年代感性のR＆Bポップ曲。韓国メディアOSENは30日「別れを恨まず、いつか戻ってくる瞬間を待つという気持ちを歌詞に盛り込み、歌唱に参加したKAIが切