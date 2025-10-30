30日の朝、石川県能美市の住宅街にある神社の境内でクマが目撃されました。これまでにけが人の情報はありませんが、市が付近の住民に警戒を呼び掛けています。能美市によりますと、30日午前6時15分ごろ、能美市牛島町にある八幡神社の境内で、体長およそ1メートルのクマを目撃したと、近くに住む男性から連絡がありました。クマはその後、近くの水路や茂みを伝って、牛島町から西に位置する大長野町方面に移動したとみられ、市や警