¢¡¥ê¡¼¥°ÇÕÂè£´²óÀï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë£°¡¼£³¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ê£±£°·î£²£¹Æü¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï£²£¹Æü¡¢¥ê¡¼¥°ÇÕÂè£´²óÀï¤¬Á°Æü¤Ë°ú¤­Â³¤­£¶»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¼ç¾­±óÆ£¹Ò¡Ê£³£²¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥Ù¥¹¥È£±£¶Àï¤ÇÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ£²¿Í¤¬¤È¤â¤ËÀèÈ¯¤·¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë£¹£°Ê¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££³¡Ý£°´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¹µ