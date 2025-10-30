リヴァプールに所属する日本代表MF遠藤航のパフォーマンスには及第点が与えられている。カラバオ・カップ4回戦が29日に行われ、リヴァプールはクリスタル・パレスと対戦。遠藤と鎌田大地による日本人対決も実現した一戦は、鎌田の起点から2ゴールを許すなど、0−3で敗れて敗退となった。直近の公式戦3試合で出場機会がなかった遠藤は、9月23日に行われたカラバオ・カップ3回戦のサウサンプトン戦（◯2−1）以来、今季2度目と