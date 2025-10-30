【北京共同】北朝鮮の朝鮮労働党機関紙、労働新聞は30日、日本で高市早苗首相が就任したことを初めて報じた。高市氏について、保守色が強い政治家だと指摘。公明党が連立政権から離脱し自民党と日本維新の会の連立政権になったことを伝え、政界の右傾化が進むことに警戒感を示した。労働新聞は国内向けの最も権威があるメディア。自民党総裁選で小泉進次郎氏が高市氏と争ったことにも言及した。