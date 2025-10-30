声優吉宮るりが29日までに、自身のインスタグラムを更新。気象予報士試験に合格したことを報告した。吉宮は「『ご報告』気象予報士試験に合格しました」とつづり、登録通知書を手にしたショットをアップした。この投稿にフォロワーからは「どこかの番組でお天気コーナー担当してほしい!」「これから更に活躍の場が増えることを楽しみにしています」「頑張った結果が出て良かったですね」「いつか気象予報士としてテレビ等でお見か