THE HAIR BAR TOKYOから、2025年10月29日（水）よりホリデーコレクション「Silent Glow」が登場します♡凛としたフォルムと上質な煌めきで、自信というエレガンスを映し出すラインナップ。ニューヨーク発「colette malouf」のCrystal Prismシリーズをはじめ、ヘッドバンドやバレッタ、ポニーなど多彩なアクセサリーが揃い、冬の特別な装いを格上げしてくれます。価格は15,400円～2