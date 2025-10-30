中国国家外貨管理局は10月29日、越境商取引の収支決済の利便性をさらに高め、貿易の発展を積極的に支援するための3つの分野にわたる9つの政策措置を発表しました。国家外貨管理局経常業務管理処の張玉青副処長によれば、この3分野とは、商取引の利便化政策の試行地域や対象業務範囲の「ダブル拡大」を推進し、商取引の決済円滑化における「一層の高度化」を支援し、サービス貿易資金の活用についての「質と効率の向上」の促進する