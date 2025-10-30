ロッテは30日、同日から11月17日までの期間、韓国プロ野球チーム「ロッテ・ジャイアンツ」の韓太揚（ハン・テヤン）内野手と全玟哉（チョン・ミンジェ）内野手が秋季キャンプに参加することになったと発表した。今回の秋季キャンプ参加は、マリーンズとロッテ・ジャイアンツの交流強化の一環として行われる。▼ 韓太揚（ハン・テヤン）内野手ポジション：内野手(右投右打)背番号：6生年月日：2003/9/15身長 / 体重：181?